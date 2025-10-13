Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завдяки голу Кудуса команда стала п’ятим африканським представником на Мундіалі-2026.

Збірна Гани стала п’ятим африканським учасником фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. У матчі 10-го туру кваліфікації команда мінімально обіграла Коморські острови — 1:0. Єдиний гол на початку другого тайму забив півзахисник Тоттенгема Мохаммед Кудус.

Гана – Коморські острови 1:0

Гол: Кудус, 47

"Чорні зірки" з 25 очками виграли групу І африканського відбору, випередивши Мадагаскар, який ще боротиметься за плейоф. Раніше путівки на мундіаль вибороли Марокко, Туніс, Єгипет і Алжир.

Гана вже має досвід виступів на світових першостях — команда грала на ЧС 2006, 2010, 2014 та 2022 років, а найкращим результатом став вихід у 1/4 фіналу у 2010-му на домашньому турнірі в ПАР.

Наступного року Гана зіграє на мундіалі, що пройде у США, Канаді та Мексиці.