Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Бразилії вважає, що відсутність статусу основного претендента на титул може допомогти команді на ЧС-2026.

Півзахисник збірної Бразилії Каземіро поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонату світу-2026 та заявив, що статус неочевидного фаворита може зіграти на руку його команді.

За словами досвідченого хавбека, нинішню Бразилію не варто вважати головним претендентом на трофей, однак команда має достатньо якості, щоб поборотися за титул.

"Ми не головні фаворити. Звичайно, ми в хорошій формі. У нас сильний склад із поєднанням досвіду та молодих талантів. Можливо, цього разу ми на крок позаду, але напоготові, і це завжди добре", — зазначив футболіст.

Каземіро також звернув увагу на непростий період підготовки до мундіалю. За його словами, команда пережила серйозні зміни як у тренерському штабі, так і в керівництві федерації, що створило певну нестабільність.

"Це був складний період зі зміною тренера, зміною президента та великою кількістю турбулентності. Ми працюємо з тренером лише один рік і фактично разом провели лише 40 днів. Думаю, ми підходимо до турніру в хорошій формі", — додав півзахисник.

Бразилія підходить до Чемпіонатe світу з футболу 2026 у статусі одного з претендентів на перемогу, хоча букмекери оцінюють шанси команди нижче, ніж у збірних Іспані], Франці] та Англі].

Свій шлях на мундіалі бразильці розпочнуть у групі C, де їхніми суперниками стануть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.