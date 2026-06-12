Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивись прогноз на претендентів на тріумф під час мундіалю від експерта betking Мирона Маркевича.

Чемпіонат світу-2026 у самому розпалі, а боротьба за головний футбольний трофей планети буде дуже запеклою. Уболівальники по всьому світу активно обговорюють можливого чемпіона, а експерти продовжують ділитися власними прогнозами.

Легендарний український тренер та експерт betking Мирон Маркевич вважає, що головна боротьба за золоті медалі мундіалю розгорнеться між чотирма збірними. До числа фаворитів він відніс Португалію, Іспанію, Францію та Бразилію — команди, які мають потужні склади, високий рівень виконавців та великий досвід виступів на найпрестижніших міжнародних турнірах.

За версією betking, усі названі Мироном Богдановичем команди входять до топ-5 головних претендентів на перемогу на чемпіонаті світу-2026. Найвищі шанси букмекери віддають Іспанії з коефіцієнтом 5.50, слідом іде Франція — 6.00 та Англія — 8.00. Щодо Португалії, то на її тріумф дається коефіцієнт 9.00, а Бразилія замикає топ-5 фаворитів за 10.0.

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