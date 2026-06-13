Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команди Джессі Марша та Сергея Барбареза обмінялись голами в Торонто.

Із теплої, вологої й високогірної Мексики впродовж однієї доби ми переносились до начебто більш віддаленого на північ Торонто, однак у Канаді зараз також панує літня погода, тож умови для футболістів-учасників чемпіонату світу, якщо й змінювались, то не надто помітно. Ще одні господарі турніру, для яких також передбачили окрему церемонію відкриття, приймали одну з сенсації європейського кваліфікаційного раунду — національну збірну Боснії і Герцеговини, яка вибила Італію з плейоф відбору.

Порівнювати офіційні частини, які передували матчам напередодні та цього разу, ми не будемо, бо це вже кожному на свій смак. А от сам футбол принаймні в першому таймі в Торонто був цілком непоганої якості. Як мінімум, обидві команди були достатнього класу для того, щоб нав’язувати темп один одному, тож доволі швидко стало зрозуміло, що про тримання м’яча в центрі поля тут ніхто й близько не замислюється.

При цьому "дракони" робили потужний акцент на перевазі в силовій боротьбі, що стало особливо помітно під час їхніх стандартів, коли активно шукали габаритного Лукича в чужому штрафному. І таки знайшли на 21 хвилині під час подачі кутового з правого флангу від Башича, яку на ближній стійці на партнера майже на лінії воріт перевів потилицею Колашинац.

До цього колективи Джессі Марша та Сергія Барбареза обмінялись цілком схожими один на одного гольовими моментами, коли Мемич ще на початку гри запустив удар у центрі штрафного над воротами, а трохи пізніше за нього Джонатан Девід навпаки не доклав належної сили удару, тож Васіль зреагував у вирішальний момент.

Та й загалом реалізація нагод у Канади викликала дуже великі запитання, бо доводити м’яч до чужого штрафного проблем наче в господарів і не виникало, проте коли треба було вже ставити крапку, то м’яч летів куди завгодно, аби тільки не площину. Через це зрештою "кленові листки" й програли перший тайм та загалом мали дуже хитке становище в стратегічному вимірі цієї гри.

Тенденції до того, що боснійці після перерви сядуть у глибокий захист та намагатимуться відбиватись за будь-яку ціну в другому таймі, стали помітні ще за ходом першого. Тож ніхто не здивувався подальшому перебіг подій на полі. Але подекуди аж надто близько підходила Канада до рятівного гола, і лише диво імені Колашинаца на 53 хвилині не дозволило йому статись. Захисник на лінії порожніх воріт вибив м’яч у поперечину, коли його вже бачив у сітці в наслідок свого удару на лівому фланзі штрафного низом повз воротаря Олувасеї.

Звичайно, якби команда Марша тиснула на суперників постійно упродовж тривалого часу, то вони б не витримали. Але подібного відзначати нам не доводилось. Ще й проблеми з вістрям атак у "кленових" листків нікуди не поділись, тож довелось тренерському штабу шукати порятунок на лаві для запасних. І оскільки досвідчений Ларін там усе ж таки був присутній, то в Канади був план "Б" на останні хвилини цього поєдинку.

А полягав він фактично в тому, що свіжий нападник краще за своїх попередників Джонатана Девіда та Тані Олувасеї, зможе зачепитись за м’яч у чужому штрафному. А зрештою допомогли на 79 хвилині Коне та Проміс Девід у перехідній атаці з лівого флангу із зміщенням центрального півзахисника та передачею в дотик від так само свіжого форварда господарів поля. І начебто хотіли після цього підопічні Марша ще й піти дотиснути суперників, але так і не створили той самий момент на останніх хвилинах.

У наступному турі Канада зіграє проти Катару, тоді як Боснія і Герцеговина зустрінеться із Швейцарією.



Канада — Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Ларін, 79 — Лукич, 21

Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Корнеліус, Ларея — Б’юкенен (Ахмед, 62), Еуштакіу (Осоріо, 90+1), Коне, Міллар (Шаффельбург, 62) — Дж. Давід (П. Девід, 62), Олувасеї (Ларін, 76).

Василь — Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац (Бурнич, 84) — Байрактаревич (Шуньїч, 74), Башич (Гігович, 62), Тахірович, Мемич (Алайбегович, 74) — Лукич (Баждар, 62), Демирович.Попередження: Джонстон, Де Фужероль — Демірович, Лукич, Катич