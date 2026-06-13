Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 12 червня 2026 року.

Національні збірні Канади та Боснії і Герцеговини зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Торонто.

Команда Джессі Марша мала певну перевагу в атакувальних діях від самого початку гри, однак посеред першого тайму пропустила зі стандарту.

Після цього м'яча в ногах футболістів канадської збірної ставало дедалі більше, але вигадати гарне завершення для своїх атак до перерви вони так і не змогли.

І ще тривалий час від початку другого тайму "драконам" удавалось стримувати суперників біля власних володінь, але вдала заміна наприкінці гри врятувала бодай нічию для господарів турніру.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Канада — Боснія і Герцеговина:

Канада — Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Ларін, 79 — Лукич, 21

Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Корнеліус, Ларея — Б’юкенен (Ахмед, 62), Еуштакіу (Осоріо, 90+1), Коне, Міллар (Шаффельбург, 62) — Дж. Давід (П. Девід, 62), Олувасеї (Ларін, 76).

Боснія і Герцеговина: Василь — Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац (Бурнич, 84) — Байрактаревич (Шуньїч, 74), Башич (Гігович, 62), Тахірович, Мемич (Алайбегович, 74) — Лукич (Баждар, 62), Демирович.



Попередження: Джонстон, Де Фужероль — Демірович, Лукич, Катич