Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фаворити групи C боротимуться за першість у заочному режимі.

На груповому етапі чемпіонату світу нічого дивитись. Тим паче після розширення. І такі думки траплялось чути від футбольних уболівальників, але нічний для європейців матч у квартеті C за участі Бразилії та Марокко мав спростувати ці твердження. Фаворити своєї групи зустрічались у Нью-Джерсі, де на стадіоні Мет-Лайф 19 липня будуть проводити фінальну гру, участь у якій точно прагнутимуть узяти ці дві національні збірні.

Які вони, "селесао" на чолі з Карло Анчелотті? Здається, хіба що байдужий фанат не ставив собі це запитання перед початком мундіалю, бо хоч-не хоч, а на п’ятиразових володарів кубка світу будуть дивитись. І перший тайм звітного протистояння для багатьох міг стати справжньою несподіванкою, адже "Атласні леви" доклали чималих зусиль для того, щоб здивувати іменитого опонента.

Та власне Марокко й перегравало бразильців за всіма статтями десь пів години ігрового часу, як мінімум. Команда Мохамеда Уахбі в пресингу відвойовувала дедалі більше простору на чужій половині, але зрештою відкрила рахунок на перехідній фазі, коли передача Браїма Діаса з центрального кола на хід Сайбарі за спини захисникам на 21 хвилині завершилась перекиданням Аліссона з-за меж штрафного.

І насправді, судячи з того, як розгортались події в грі на той момент, то для Бразилії дійсно потягнуло смаженим. Але своєчасно для команди Карло Анчелотті настав перший водопій, який усе ж таки переконав марокканців збавити оберти, а південноамериканці тим часом почали бодай м’яч тримати на чужій половині. А там "пентакампеони" не потребують надто багато часу — Вінісіуса залишили в протистоянні проти Ель-Айнауї на лівому фланзі штрафного під час передачі Гімараеса на 32 хвилині, той обіграв суперника, а потім закрутив у дальній кут.

Відносно швидкий м’яч у відповідь повернув Бразилію до гри й наприкінці першого тайму вже марокканці були змушені діяти від оборони, а команда Анчелотті тим часом створила ще один яскравий момент з ударом боковими ножицями від Пакета, але Буну врятував марокканців. Із цим ми й пішли на перерву, під час якої тренер "селесао" вирішив робити подвійну заміну й докорінно змінювати гру.

Як виявилось, суто для вболівальників ці зміни нічого доброго не принесли, бо темп у другому таймі суттєво відрізнявся в поганий бік від того, що ми бачили в першому. Гольові моменти при цьому доводилось практично витискати командам, але нагоди відзначитись усе ж таки були в обох сторін. Тут пригадується хиба Рафіньї з близької відстані з прострілу Вінісіуса, а також дальній постріл Ель-Мурабета вже в компенсований час, коли Аліссон рятував команду Анчелотті від другого пропущеного м’яча. Але дійство після перерви було справді важким для перегляду.

У наступному матчі національна збірна Бразилії зіграє проти Гаїті, тоді як Марокко зустрінеться із Шотландією.



Бразилія — Марокко 1:1

Голи: Вінісіус, 32 — Сайбарі, 21

Бразилія: Аліссон — Ібаньєс (Даніло да Сілва, 46), Маркіньйос, Габріел, Дуглас Сантос — Каземіро (Фабіньйо, 46), Гімараес (Даніло Олівейра, 80) — Рафінья, Пакета (Кунья, 61), Вінісіус — Тьяго (Луїс Енріке, 61).

Буну — Хакімі, Діоп, Ріад, Мазрауї (Салах-Еддін, 80) — Буадді, Ель-Айнауї — Діас (Тальбі, 65), Унахі (Ель-Мурабет, 65), Ель-Ханнус (Амаймуні, 80) — Сайбарі (Рахімі, 89).Попередження: Каземіро, Ібаньєс