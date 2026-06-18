Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Для Аббосбека це був 33 матч у складі національної команди.

Збірна Узбекистану поступилася Колумбії (1:3) у матчі стартового туру ЧС-2026.

Таким чином, у своєму дебютному матчі Узбекистан зміг відзначитись своїм першим голом в історії виступів на чемпіонатах світу.

Автором історичного взяття воріт став Аббосбек Файзуллаєв, який забив на 60 хвилині.

Для Аббосбека це був 33 матч у складі національної команди – на його рахунку дев'ять забитих м'ячів.

Свій наступний матч Узбекистан проведе проти Португалії – гра запланована на 23 червня.