Для Аббосбека це був 33 матч у складі національної команди.
Аббосбек Файзуллаєв, Getty Images
18 червня 2026, 07:17
Збірна Узбекистану поступилася Колумбії (1:3) у матчі стартового туру ЧС-2026.
Таким чином, у своєму дебютному матчі Узбекистан зміг відзначитись своїм першим голом в історії виступів на чемпіонатах світу.
Автором історичного взяття воріт став Аббосбек Файзуллаєв, який забив на 60 хвилині.
Для Аббосбека це був 33 матч у складі національної команди – на його рахунку дев'ять забитих м'ячів.
Свій наступний матч Узбекистан проведе проти Португалії – гра запланована на 23 червня.