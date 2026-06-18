Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 18 червня 2026 року.

Національні збірні Гани та Польщі зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Торонто.

Команди видали відверто кепський перший тайм, хоча обидві прагнули перемагати в контексті подальшої участі на турніру.

Тож у другому таймі хтось мав захопити ініціативу, тож довелось дочекатись останніх хвилин компенсованого часу, щоб зрештою дізнатись переможця.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Гана — Панама:



Гана — Панама 1:0

Гол: Їренкі, 90+5

Гана: Аті-Зігі (Асаре, 46) — Сеная, Аджетей, Опоку, Менса — Семеньйо, Овусу (Сібо, 78), Їренкі, Нуама (Фатаву, 58) — Сулемана (Томас-Асанте, 58) — Аю (Аду, 87).

Панама: О. Москера — Блекмен (Годой, 90), Рамос, Кордоба, Андраде — Мурільйо, Гарві, К. Мартінес (Фахардо, 63), Х. Л. Родрігес (Діас, 74) — Барсенас, Вотерман (Лондоньйо, 63).



Попередження: Їренкі — Блекмен, Гарві