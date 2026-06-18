Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 17 червня 2026 року.

Національні збірні Англії та Хорватії зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Техасі.

Команда Томаса Тухеля отримала від суперників подарунок у вигляді пенальті на початку гри, але реалізувала його лише з другої спроби.

Проте взяти під контроль гру бодай до перерви в "трьох левів" так і не вийшло, тому завершення першого тайму вони супроводжували обопільними із суперниками помилками в обороні та обміном голами.

Однак у другій половині гри англійці вже від самого початку домінували й спокійно досягли бажаного результату.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Англія — Хорватія:

Англія — Хорватія 4:2

Голи: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллінгем, 47, Рашфорд, 85 — Батурина, 36, Муса, 45+5

Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Стоунз (Геї, 87), О’Райлі — Андерсон, Райс (Роджерс, 72) — Мадуеке (Сака, 72), Беллінгем (Спенс, 80), Гордон (Рашфорд, 72) — Кейн.

Хорватія: Лівакович — Шутало, Вушкович (Марко Пашалич, 66), Гвардіол — Станішич, Модрич (Ковачич, 58), Сучич, Перішич — Маріо Пашалич (Влашич, 79), Батурина (Крамарич, 79) — Муса (Матанович, 66).