Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Фабіо Каннаваро відзначилась голом у дебютній для себе грі мундіалю, але на цьому її здобутки себе вичерпали.

Життя мінливе, але все одно залишається циклічним. От і чемпіонат світу-2026 починався з матчу на Ацтеці в столиці Мексики тиждень тому, тоді як згодом сюди добрався й останній матч у рамках першого туру. Разом із тим, історію Квартету I у цьому раунді закривали національні збірні Узбекистану та Колумбії, переможний підсумок протистояння поміж якими став набагато більш бажаним для обох команд одразу після того, як зіркова Португалія на початку сьомого ігрового дня не зуміла здолати ДР Конго (1:1).

А потім ми вже переходили безпосередньо до поєдинку команд Фабіо Каннаваро та Нестора Лоренсо, перша з яких була дебютантом турнірів подібного рівня, а от друга вже мала чималу історію виступів на мундіалях за плечима. Зокрема, пов’язана вона була із капітаном "кавників" Хамесом Родрігесом, який потрохи вже наближається до завершення професійної кар’єри. Але це вже історія на час після чемпіонату світу.

Безпосередньо на полі на нас очікувала цілком прогнозована картина розвитку подій. Узбекистан спробував атакувати на початку, але жодної акцентованої загрози не створив чужим воротам, тож із часом був змушений відійти до оборони й витримувати вже наступ суперників у відповідь. Колумбія тим часом особливо не квапилась із гольовими моментами, тож тривалий час ми мали лише неточний дальній удар Аріаса з правого флангу під ближню стійку в якості зразка хоч якоїсь небезпеки воротам.

Але під завісу першого тайму представники Південної Америки все ж таки набрали потрібних обертів. Спочатку Діас із гострого кута на лівому краю чужих володінь вигадав удар низом у дальню стійку, а трохи згодом Луїс атакував уже з глибини закиданням на Муньйоса, який несподівано для центральних захисників прискорився в потрібну зону в штрафному та в дотик перевів м’яч над воротарем суперників.

Колумбія пішла на перерву з перевагою за рахунком, але на початку другого тайму чомусь вирішила, що їй цього буде загалом достатньо в цій грі. Проте цей мундіаль такі команди карав за легковажність уже неодноразово, тож винятком колектив Лоренсо не став. На 60 хвилині не надто якісна спроба воротаря колумбійців відбити удар Шомуродова злету на дальній стійці під час подачі з лівого флангу призвела до влучання м’яча в стійку, від якої рикошет залишив перед порожніми Файзуллієва.

Однак пустити напризволяще цю гру Колумбія не погодилась, а вже за п’ять хвилин помилка суперників під час ауту в центрі поля подарувала можливість Пуерті запустити передачу до лівого флангу штрафного на Діаса, а той ударом у дальній кут зумів прошити воротаря. Фінальний відтинок гри таким чином залишився також за командою Лоренсо, яка на останніх хвилинах компенсованого часу зуміла забити ще один гол зусиллями Кучо, який вистояв у боротьбі на правому фланзі та видав гольовий навіс на дальню на голову Кампаса, на що узбекистанці відповіли гарматним пострілом Карімова наостанок, але м’яч прилетів у верхній каркас.

У наступному турі Узбекистан зіграє проти Португалії, тоді як Колумбія зустрінеться з ДР Конго.



Узбекистан — Колумбія 1:3

Голи: Файзуллаєв, 60 — Муньйос, 41, Л. Діас, 65, Кампас, 90+9

Узбекистан: Юсупов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаєв — Карімов, Мозговой, Шукуров, Насруллаєв (Сайфієв, 46) — Урунов (Хамдамов, 46), Файзуллаєв — Шомуродов (Сергєєв, 90+3).

К. Варгас — Д. Муньйос, Д. Санчес, Лукумі, Мохіка — Лерма, Пуерта — Аріас (Кастаньйо, 90+3), Х. Родрігес (Кампас, 72), Л. Діас (А. Гомес, 90+3) — Л. Суарес.Попередження: Хусанов — Мохіка