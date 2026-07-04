Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 3 липня 2026 року.

Національні збірні Австралії та Єгипту зустрічались поміж собою в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Далласі.

Команди провели доволі обмежений поєдинок у атакувальному плані та реалізували поодинокі моменти з другого поверху.

Тож довелось грати як овертайми, так і серію пенальті, у якій колектив Тоні Поповича провалився.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Австралія — Єгипет:

Австралія — Єгипет 1:1 (2:4 — пен.)

Голи: Хані, 55 (авт.) — Ашур, 13

Австралія: Біч (Раян, 119) — Чиркаті, Суттар, Геррінгтон — Бос (Тревін, 46), О’Ніл (Окон-Енгстлер, 91), Ірвін, Бехич — Вольпато (Хрустич, 74), Меткалф (Мабіл, 91) — Іранкунда (Туре, 74).

Шобейр — Хані, Рабія, Ібрагім, Хафез (Трезеге, 80) — Фатхі (Абдельмагід, 67), Аттія (Сабер, 120+1) — Ашур, Салах, Зіко (Хассан, 67) — Мармуш (Абделькарім, 106).Попередження: Хассан, Ібрагім