Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вболівальники відзначили внесок капітана єгипетської збірної у її тріумф.

Правого вінгера Єгипту Мохамеда Салаха визнали найкращим гравцем матчу проти Австралії в 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026.

Австралія — Єгипет 1:1 (2:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу 03.07.2026

Єгиптяни впоралися з австралійцями на Даллас Стедіум у США, вперше в історії здобувши звитягу в плейоф мундіалю. Найкращим гравцем протистояння вболівальники визнали капітана тріумфаторів Салаха.

"Капітан збірної Єгипту активізувався наприкінці основного часу й надихав свою національну команду у вирішальні моменти, зокрема впевнено реалізувавши пенальті в післяматчевій серії", — передає офіційний сайт ФІФА.

Для Мохамеда ця індивідуальна нагорода стала другою на ЧС-2026. Раніше його визнали найкращим у поєдинку з Новою Зеландією (3:1) у другому турі групового етапу. Фланговий нападник тоді відзначився голом і асистом.

В 1/8 фіналу плейоф Єгипет протистоятиме Аргентині. Дуель на Атланта Стедіум у США відбудеться у вівторок, 7 липня, розпочавшись о 19:00 за Києвом.