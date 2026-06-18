Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 18 червня 2026 року.

Національні збірні Узбекистану та Колумбії зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Мехіко.

Команда Фабіо Каннаваро спробувала атакувати на початку гри, але нічого не створила біля воріт суперників, які потім явно не поспішали з відповіддю, але залишили перший тайм за собою пізнім голом.

Однак на початку другого тайму Узбекистан забив у відповідь швидкий м'яч, проте так само швидко пропустив і вдруге, після чого колектив Нестора Лоренсо вже не давав суперникам повернутись до гри.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Узбекистан — Колумбія:

Узбекистан — Колумбія 1:3

Голи: Файзуллаєв, 60 — Муньйос, 41, Л. Діас, 65, Кампас, 90+9

Узбекистан: Юсупов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаєв — Карімов, Мозговой, Шукуров, Насруллаєв (Сайфієв, 46) — Урунов (Хамдамов, 46), Файзуллаєв — Шомуродов (Сергєєв, 90+3).

Колумбія: К. Варгас — Д. Муньйос, Д. Санчес, Лукумі, Мохіка — Лерма, Пуерта — Аріас (Кастаньйо, 90+3), Х. Родрігес (Кампас, 72), Л. Діас (А. Гомес, 90+3) — Л. Суарес.



Попередження: Хусанов — Мохіка