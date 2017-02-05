Бразилия

Полузащитник португальского Порту Келвин продолжит выступать на родине.

Стоит отметить, что 23-летний вингер присоединился к Драконам летом 2011 года, однако последние два года на правах аренды играл в Бразилии — по году в Палмейрасе и Сан-Паулу.

Как сообщает официальный сайт Васку да Гама, Келвин поставил свою подпись под личным контрактом, детали которого не разглашаются.

Однако, по информации портала Transfermarkt, бразилец будет выступать за клуб из Рио-де-Жанейро, который вернулся в элиту бразильского футбола, на правах аренды до конца 2017 года.

В 2016 году Келвин отыграл за Сан-Паулу во всех турнирах 43 матча, отметившись 3 забитыми мячами.