Экс-тренер Вердера Виктор Скрипник находится в шорт-листе Ассоциации белорусской федерации футбола.
ВИКТОР СКРИПНИК, WERDER.DE
09 февраля 2017, 15:12
47-летний украинский специалист является одним из кандидатов на должность главного тренера национальной команды Белых крыльев, информирует Прессбол.
Скрипник попросил запастись терпением, мотивируя это тем, что не хочет нагнетать обстановку. И заверил, что как только появится официальная информация, будет готов ее прокомментировать.
Виктор Скрипник трудился в системе Вердера с 2004-го года. Первых девять лет специалист занимался молодежью клуба, в 2013-м возглавил резерв, а с 25-го октября подхватил первую команду Бело-зеленых. Уволили украинца в сентябре прошлого года за проваленный старт в Бундеслиге.
Прошлым тренером сборной Беларуси был Александр Хацкевич, который проработал 2 года в национальной команде и был уволен в начале декабря 2016-го года.
После 4-х игр в отборе на ЧМ-2018 Беларусь набрала два очка и идет предпоследней в своем секстете, отставая от третьей строчки на пять баллов.