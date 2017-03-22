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Европейский футбольный союз намерен бороться с растущей пропастью между богатыми и бедными клубами.

Руководство УЕФА обеспокоено тем, что в последнее время несколько элитных клубов доминируют на трансферном рынке, что в итоге сказывается на конкуренции в европейских клубных турнирах и не дает развиваться футбольным лигам в небогатых странах.

Как заявил на пресс-конференции в Лиссабоне президент УЕФА Александер Чеферин, "маленькие" европейские лиги жалуются, что скауты из более развитых футбольных держав собирают мало-мальски талантливых игроков в юном возрасте, после чего раздают их по арендам и ждут, когда "созреют плоды".

"Я не могу сейчас четко назвать все механизмы, которые будет использовать УЕФА, пока идет процесс изучения и консультаций, — сказал Чеферин. — Возможно, будет введен жесткий лимит на количество игроков, связанных с командой, или будет установлен "налог" на превышение определенного их количества. Мы не уверены, что нынешняя трансферная система идеальна. И если это действительно так, то мы не побоимся вносить изменения в уже отлаженный механизм".

"При нынешних реалиях гиганты находятся в привилегированном положении по отношению к остальным, не оставляя им шансов на развитие. Но ведь главная задача УЕФА заключается в том, чтобы обеспечить условия для нормального роста всем членам европейской футбольной семьи и хоть немного уравнять шансы".