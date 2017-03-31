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Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что экс-президент ФИФА Зепп Блаттер топил всех подряд, спасая свою шкуру.

Отголоски грандиозного скандала, в результате которого практически все чиновники высшего ранга в мировом футболе были отстранены от своих обязанностей, никак не утихнут. Те, что считает себя незаслуженно обиженными, продолжают бороться за свою реабилитацию. В их числе и экс-президент УЕФА Мишель Платини, который получил 8-летнюю дисквалификацию, впоследствии уменьшенную в два раза.

"Блаттер — наибольший эгоист, которого я встречал в своей жизни, — поведал в интервью французской газете Le Monde бывшая звезда мирового футбола. — Он верил, что доживет до старости на своей должности, умрет и будет похоронен в ФИФА. Когда начался этот скандал, Блаттер начал топить всех вокруг, надеясь спасти свою шкуру. Мне же он прямо сказал, что сделает меня "последним скальпом в своей коллекции". Я знал, что он всячески старается запятнать мое имя, однако ничего не мог с этим поделать.

Одним из пунктов обвинения в адрес Платини были 2 миллиона евро, полученные французом от Зеппа Блаттера за "консультационные услуги" в период с 1998 по 2002 годы и не внесенные в официальные документы ФИФА.