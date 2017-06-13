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Самый популярный футбольный симулятор планеты FIFA представил звездных игроков, которые появятся в новой части игровой франшизы.

Компания EA Sports порадует любителей виртуального футбола присутствием легенд мирового масштаба в FIFA 18.

В новой части игры появятся такие футбольные иконы, как вратарь сборной СССР Лев Яшин, экс-нападающий Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри, форварды сборных Бразилии и Аргентины Пеле и Диего Марадона, а также один из лучших игроков в истории чемпионатов мира – Луис Назарио де Лима Роналдо.

FIFA 18 выйдет 29-го сентября и будет доступна на всех популярных современных платформах – PS4, Xbox One и PC.