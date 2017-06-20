Другое

Football.ua представляет безработных тренеров, которые летом вполне могут найти себе новый клуб.

По ходу прошлого сезона многие тренеры остались без работы. У кого-то не пошло в новом клубе, другие же ушли по личным причинам или из-за конфликтов с руководством... Точно так же можно констатировать, что для некоторых специалистов карьера на топ-уровне завершена, другие же потеряли лицо и репутацию. Но есть и те, которые будут пользоваться большой популярностью и наверняка не останутся без работы.

Вашему вниманию 15 тренеров, которые не так давно остались без работы и могут быть интересны клубам, у которых дела идут не лучшим образом.

1. Луис Энрике (Испания)

Последний клуб: Барселона

Ушел в отставку: 30.06.17

Формально Луис Энрике еще тренер Барселоны, но о своем уходе объявил давно. После себя испанец оставил большое наследие — требл, невероятный камбэк в матче с ПСЖ. Не обошлось и без неудач, но сам Энрике уходит с высоко поднятой головой. Заменит его на посту тренера Эрнесто Вальверде.

Где может оказаться: даже по внешнему виду Энрике видно, насколько его вымотала работа в Барселоне. Думается, тренер возьмет некоторую паузу в тренерской карьере, но мы еще его увидим. Стоит ожидать, что Энрике всегда будет фигурировать в числе кандидатов на пост проблемных топ-клубов. Не стоит исключать и продолжения карьеры в более щадящем режиме — например, в Сельте, где на него не будет оказываться столько давления.

2. Фернандо Йерро (Испания)

Последний клуб: Овьедо

Ушел в отставку: 30.06.17

Фернандо Йерро тоже покидает свой клуб в последний день июня. Под его руководством Овьедо не сумел пробиться в плей-офф за выход в Ла Лигу. В целом же, работу Йерро нельзя назвать провальной, но и ничего выдающегося он не сделал.

Где может оказаться: в принципе, Йерро-тренер оказался не так и плох. Наверняка у легенды Реала будут предложения от любой из команд Сегунды. Не исключен и вариант с приглашением от аутсайдеров Ла Лиги.

3. Паулу Соуза (Португалия)

Последний клуб: Фиорентина

Ушел в отставку: 30.06.17

Португалец руководил Фиорентиной два года, но это оказался достаточно спорный период в истории Фиалок. Команда все это время выступала на одном уровне и в Серии А и в еврокубках — два вылета в 1/16 финала Лиги Европы. Впрочем, Соуза является тренером достаточно хорошего уровня, чтобы получить предложения из топ-чемпионатов.

Где может оказаться: К португальцу уже поступало предложение из Китая. Есть также предложение от Порту, так что без работы Соуза останется недолго.

4. Мартин Йол (Нидерланды)

Последний клуб: Ден Хааг

Ушел в отставку: 14.06.17

Мартина Йола большинство болельщиков уже основательно подзабыли. В свое время голландец руководил Тоттенхэмом, но затем его карьера плавно пошла под откос, а сам он успел поработать в Египте. Даже оттуда ему пришлось уйти из-за угроз фанатов.

В последнее время голландец работал членом наблюдательного совета в Ден Хааге. Стоит ли воспринимать уход оттуда, как желание возобновить карьеру тренера? — Вполне.

Где может оказаться: Китай, ОАЭ, Турция...Тренер с именем вполне приглянется тамошним клубам.

5. Клод Пюэль (Франция)

Последний клуб: Саутгемптон

Ушел в отставку: 14.06.17

Уход Пюэля из Саутгемптона оказался очень неожиданным решением для многих. Француз неплохо провел первый сезон у руля команды, но руководство почему-то решило иначе. Достойное выступление, прогресс отдельных исполнителей (в частности, за ван Дейка идет настоящая борьба) — что еще хотели видеть руководители Святых? Вряд ли при текущих ресурсах Пюэль мог показать более успешный результат.

Где может оказаться: Тот случай, когда увольнение было без каких-либо причин. Пюэль сохранил репутацию и будет с радостью принят многими клубами. Лидеры Лиги 1, да и просто крепкие команды из топ-5, попробуют заполучить опытного специалиста.

6. Свен-Йоран Эрикссон (Швеция)

Последний клуб: Шэньчжень

Ушел в отставку: 13.06.17

Опытный Эрикссон уже давно всем все доказал в тренерской карьере и гастролирует по Азии. Например, Шэньчжень стал уже третьим китайским клубом в карьере Эрикссона. Правда, в последнее время у тренера мало что получалось, за что он был заслуженно отправлен в отставку.

Где может оказаться: Китай, Тайланд, Катар...Никто не удивится, если Эрикссон окажется даже в условной Гане. Именитый тренер давно не брался за серьезные проекты в Европе.

7. Хави Грасия (Испания)

Последний клуб: Рубин

Ушел в отставку: 08.06.17

Решительно непонятно, чем же занимался Грасия в Рубине. Лестьенн, Сонг, Мвила и Жонатас в составе казанцев не позволили команде занять место в первой половине таблицы. Многие сошлись во мнении, что Грасия попросту поехал зарабатывать неплохие деньги. Вот только, теперь в его послужном списке сомнительный опыт работы.

Где может оказаться: Клубы Ла Лиги из нижней половины таблицы будут рады видеть этого тренера на мостике.

8. Витор Перейра (Португалия)

Последний клуб: Мюнхен-1860

Ушел в отставку: 31.05.17

Португалец неплохо поработал с Олимпиакосом и Фенербахче, но браться за работу в Мюнхене было для него большой ошибкой. За 20 матчей всего 6 побед и вылет команды в третью Бундеслигу...

Где может оказаться: После такой неудачи вряд ли мы увидим Перейру в больших клубах. Середняки Турции и Греции наверняка готовы взять тренера и дать ему шанс на исправление репутации.

9. Сергей Ребров (Украина)

Последний клуб: Динамо

Ушел в отставку: 31.05.17

Об отставке Сергея Реброва уже много чего было сказано. Как и о его работе во главе киевского клуба. Чемпионские титулы, кубки, выход в плей-офф Лиги чемпионов — этого у Реброва уже не отнимешь, а возраст позволяет его считать перспективным специалистом.

Где может оказаться: Пока это полная тайна. Конечно, хотелось бы увидеть украинского специалиста в большом европейском чемпионате...Пока же есть предложение из Греции.

10. Пол Ламберт (Шотландия)

Последний клуб: Вулвергемптон

Ушел в отставку: 30.05.17

Сложно поверить, но Полу Ламберту всего 47 лет. За это время он успел потренировать семь разных клубов, стать одним из подающих надежды тренеров и столь же быстро потерпеть неудачу в ряде клубов.

Последним из них стал Вулвергемптон, который рассчитывал побороться за плей-офф АПЛ. Но по ходу сезона у команды была серия и из 6 поражений кряду, затем последовало 5 побед. По итогу Ламберт добился примерно равного соотношения побед и поражений, а Волки к концу сезона заняли место в середине таблицы.

Где может оказаться: Все там же. В Чемпионшипе шотландец может возглавить практически любую команду, ведь опыта хватает, чтобы как минимум удержать клуб в лиге.

11. Томас Тухель (Германия)

Последний клуб: Боруссия Д

Ушел в отставку: 30.05.17

Подобно Пюэлю, никто не понял, за что же уволили Томаса Тухеля из Боруссии. Яркий атакующий футбол, победа в Кубке, бронзовые медали и успешная адаптация юных талантов. Казалось, что позиции Тухеля прочны, а этот сезон можно занести в актив. Достаточно лишь сказать, что Тухель установил новый рекорд среди тренеров Боруссии по среднему числу очков за игру.

Где может оказаться: у Тухеля уже есть вариант в АПЛ. Не исключено, что тренер возьмет небольшую паузу и отдохнет после сложного сезона. В любом случае, даже во время паузы телефон Тухеля не будет молчать. Чем черт не шутит, в случае неудачи Анчелотти вполне можно ожидать на посту Баварии и Тухеля...Если учесть, что уходил тренер из Боруссии не при самых лучших обстоятельствах.

12. Мирча Луческу (Румыния)

Последний клуб: Зенит

Ушел в отставку: 28.05.17

Третье место в чемпионате, ранний вылет в Лиге Европы — вряд ли этого ожидали от работы Луческу в Зените. Сам тренер, кажется, обижен на весь мир и готов судиться с Зенитом.

Где может оказаться: не похоже, что 71-летний специалист думает о завершении карьеры. Пока что Луческу звали в Турцию, но местные клубы не потянули запросы румына.

13. Сэм Аллардайс (Англия)

Последний клуб: Кристал Пэлас

Ушел в отставку: 23.05.17

Вся футбольная Европы в очередной раз наблюдала за тем, как Биг Сэм вытягивал из трясины очередной коллектив. На этот раз посчастливилось Кристал Пэласу, который знал, кто лучше всего подходит на роль кризисного менеджера.

Столь удивительно было услышать новость об уходе Аллардайса с поста тренера Кристал Пэласа. По признанию специалиста, он хочет завершить тренерскую карьеру... Окончательное ли это решение? Время покажет.

Где может оказаться: Есть уверенность, что зимой-весной у Аллардайса будет повод передумать. Наверняка 17-18 команда АПЛ обратится к тренеру за помощью.

14. Дэвид Мойес (Шотландия)

Последний клуб: Сандерленд

Ушел в отставку: 22.05.17

Карьеру Дэвида Мойеса можно разделить на "до" и "после", где промежуточной линией является Манчестер Юнайтед. К манкунианцам шотландец приходил в качестве наследника Алекса Фергюсона, но после работы в МЮ у шотландца совершенно ничего не получается. Посредственная работа в Сосьедаде, полный провал в Сандерленде. К чести тренера, он отказался от компенсации, покидая клуб.

Где может оказаться: В одной лиге с Сандерлендом. Вряд ли клубы АПЛ сейчас рискнуть нанимать шотландца, а вот амбициозные клубы Чемпионшипа наверняка попробуют заполучить тренера.

15. Вальтер Маццарри (Италия)

Последний клуб: Уотфорд

Ушел в отставку: 22.05.17

Карьера Маццарри также в последнее время развивается не лучшим образом. Работа в Интере не принесла ничего хорошего, кроме солидных отступных. Два года итальянец получал чеки из Милана и наконец вернулся, но 17 место вряд ли порадовало боссов Уотфорда.

Где может оказаться: Есть несколько вариантов развития карьеры. Наверняка, Маццарри заинтересуют предложения из Азии, ведь там предлагают хорошие деньги. С другой стороны, следует ожидать возвращения в Италию, где ему может предложить работу практически любой клуб Серии А.

Сергей Петров, Football.ua