Румынский специалист Мирча Луческу хочет получить компенсацию за досрочное расторжение контракта с Зенитом.
Мирча Луческу, Getty Images
16 июня 2017, 16:58
По завершении прошлого сезона Луческу был уволен с поста главного тренера питерского клуба. При этом контракт с румынским наставником до сих пор юридически не расторгнут.
Мирча желает получить компенсацию в размере 4 млн евро за свое досрочное увольнение, однако Зенит платить 71-летнему специалисту отказывается.
Сам же Луческу уже заявил, что готов обратиться в ФИФА в том случае, если его требования не будут удовлетворены, — сообщает румынское издание Ziare.
Об отставке Мирчи стало известно 28-го мая. Его место занял титулованный итальянец Роберто Манчини.
По итогам прошлого сезона Зенит под руководством Луческу завершил чемпионат России на 3-м месте.