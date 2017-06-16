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Румынский специалист Мирча Луческу хочет получить компенсацию за досрочное расторжение контракта с Зенитом.

По завершении прошлого сезона Луческу был уволен с поста главного тренера питерского клуба. При этом контракт с румынским наставником до сих пор юридически не расторгнут.

Мирча желает получить компенсацию в размере 4 млн евро за свое досрочное увольнение, однако Зенит платить 71-летнему специалисту отказывается.

Сам же Луческу уже заявил, что готов обратиться в ФИФА в том случае, если его требования не будут удовлетворены, — сообщает румынское издание Ziare.

Об отставке Мирчи стало известно 28-го мая. Его место занял титулованный итальянец Роберто Манчини.

По итогам прошлого сезона Зенит под руководством Луческу завершил чемпионат России на 3-м месте.