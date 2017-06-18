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Немцы после неубедительного начала матча сумели перехватить инициативу, забив два безответных мяча в ворота чехов (2:0).

В поединке 1-го тура в группе С встречались один из главных фаворитов турнира – сборная Германии и крепкая сборная Чехии во главе с Патриком Шиком, которого в последние дни активно сватают в Ювентус. Матч проходил на Городском стадионе в городе Тыхы.

Первые пятнадцать минут игры проходили под диктовку подопечных Лавички, которые контролировали мяч, но дело до ударов по воротам не доводили. В одной из своих редких атак в дебюте встречи немцы могли открывать счет – Гнабри на скорости ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот Зимы, но не попал в створ. Позднее у Сержа была еще одна хорошая возможность забить, когда он получил пас на ход от Зельке и пробил в ближний угол, но мяч угодил в штангу и вылетел за пределы поля.

Вторая половина первого тайма была полностью за подопечными Кунца, а чехи играли вторым номером и очень редко выходили со своей половины поля. Германия все никак не могла создать хоть какой-то момент у ворот Зимы, но все же смогла забить гол "в раздевалку" в ходе не самой опасной атаки – на 44-й минуте Вайзер получил пас от Гнабри и откатил мяч Майеру, Макс сместился с ним ближе к центру, откуда пробил точно в дальний угол ворот сборной Чехии, не обошлось и без ошибки Зимы – 1:0.

Уже в начале второго тайма чехи были вынуждены вынимать мяч из сетки собственных ворот во второй раз – на 50-й Дахуд сделал заброс с центра поля на Гнабри, Сачек был первым на мяче, но грубо ошибся, подарив сферу тому же Гнабри, который с близкого расстояния расстрелял ворота Зимы – 2:0. После забитого гола подопечные Кунца продолжали контролировать ход игры, периодически создавая моменты у чужих ворот, но довести счет до разгромного все никак не могли.

Вполне мог это сделать Дэви Зельке – на 85-й минуте Янкто сыграл рукой в собственной штрафной и Мансано указал на "точку", Зельке пробил в левый от вратаря угол, но Зима смог выручить своих партнеров, парировав этот удар. До финального свистка немцы нанесли еще несколько ударов по воротам, но счет остался неизменным.

Германия уверенно стартовала на турнире, набрав в свой актив три очка и возглавив группу С, а подопечные Лавички показали неубедительную игру, включая Патрика Шика, который является лакомым кусочком для многих европейских грандов.

Другой поединок 1-го тура в группе С состоится сегодня между сборными Дании и Италии в 21:45.

Германия U-21 — Чехия U-21 2:0

Голы: Майер, 44, Гнабри, 50

Германия U-21: Поллерсбек — Толян, Штарк, Кемпф, Герхардт — Дахуд (Юнг, 66), Арнольд (Хаберер, 86) — Вайзер (Филипп, 76), Майер, Гнабри — Зельке

Чехия U-21: Зима — Сачек (Хори, 81), Люфтнер, Шимич, Гавел — Травник, Шевчик (Барак, 56) — Черны (Гашек, 72), Соучек, Янкто — Шик

Предупреждения: Травник, Янкто

На 85-й минуте Зельке не реализовал пенальти (вратарь)