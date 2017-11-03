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Полузащитник Ромы Раджа Наингголан получил вызов в сборную Бельгии на товарищеские матчи против Мексики и Японии.

Раджа Наингголан, не вызывавшийся в национальную сборную с марта 2017 года, включен в состав бельгийской команды на товарищеские матчи против Мексики (10 ноября) и Японии (14 ноября).

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отказался от услуг полузащитника Ромы из-за того, что тот игнорировал запрет испанца на курение.

Вратари: Коэн Кастельс (Вольфсбург, Германия), Тибо Куртуа (Челси, Англия), Симон Миньоле (Ливерпуль, Англия), Матс Сельс (Андерлехт).

Защитники: Дедрик Бойята (Селтик, Шотландия), Лоран Симан (Монреаль Импакт, Канада), Леандер Дендонкер (Андерлехт), Кристиан Кабаселе (Уотфорд, Англия), Джордан Лукаку (Лацио, Италия), Томас Менье (ПСЖ, Франция), Томас Вермален (Барселона, Испания), Ян Вертонген (Тоттенхэм, Англия).

Полузащитники: Насер Шадли (Вест Бромвич, Англия), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Англия), Стивен Дефур (Бернли, Англия), Муса Дембеле (Тоттенхэм, Англия), Аднан Янузай (Реал Сосьедад, Испания), Раджа Наингголан (Рома, Италия), Юри Тилеманс (Монако, Франция), Аксель Витсель (Тяньцзинь Цюаньцзянь).

Нападающие: Миши Батшуайи, Эден Азар (оба — Челси, Англия), Лоран Депютр (Хаддерсфилд, Англия), Торган Азар (Боруссия М, Германия), Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед, Англия), Дрис Мертенс (Наполи, Италия), Кевин Мираллас (Эвертон, Англия), Дивок Ориги (Вольфсбург, Германия).

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