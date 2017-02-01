Англия

Защитник сборной Новой Зеландии Сэм Бразертон продолжит карьеру в АПЛ.

Стоит отметить, что последние 1,5 года 20-летний центрбек играл в США, выступая за футбольную команду Висконсинского университета в Мадисоне.

Кроме того, на профессиональном уровне в сезоне 2014/2015 он защищал цвета новозеландского Уондерерс.

Как сообщает официальный сайт Сандерленда, Бразертон поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан до лета 2019 года.

В то же время отмечается, что сначала новозеландец будет выступать за молодежную команду Черных котов.

Интересно, что на счету Бразертона уже 6 матчей в футболке национальной сборной Новой Зеландии.