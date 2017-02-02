Лебеди отказали китайцам в трансфере полузащитника Гильфи Сигурдссона.
Гильфи Сигурдссон, AFP
02 февраля 2017, 18:39
По данным издания South Wales Evening Post, в январское трансферное окно в Суонси поступило предложение от неназванного китайского клуба по 27-летнему хавбеку, но валлийцы ответили отказом.
Напомним, что Сигурдссон перебрался в Суонси из Тоттенхэма за 10 миллионов евро летом 2014 года.
Контракт исландца с Лебедями рассчитан до конца сезона 2019/20.
В нынешней кампании Сигурдссон провел 23 матча в АПЛ, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.