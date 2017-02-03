Англия

Полузащитник Бернли Стивен Дефур не поможет своей команде в ближайших матчах.

Напомним, что 28-летний хавбек получил повреждение подколенного сухожилия в поединке минувшего тура АПЛ с Лестером (1:0) и вынужден был покинуть поле на 34-й минуте встречи.

"Конечно, Стивен пропустит не пару дней. Он вылетел на несколько недель", — прокомментировал ситуацию менеджер Бордовых Шон Дайч.

"Мы пока не знаем, сколько точно будет отсутствовать Дефур, поэтому ждем дальнейших новостей", — добавил он.

В текущем сезоне Дефур провел 17 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.