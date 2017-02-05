Англия

Главный тренер Лестера Клаудио Раньери признает, что для команды закончилась сказка прошлого сезона и не исключает даже возможность вылета из АПЛ.

В прошлом сезоне Лестер стал чемпионом Англии, но сейчас идет лишь в 2 очках от зоны вылета. Лисы еще не побеждали на выезде в этом чемпионате.

"В прошлом сезоне нам удалось нечто особенное, это была сказка. Я ожидал, что прошлый сезон будет похожим на этот. Но тогда случилось что-то экстраординарное, не поддающееся пониманию. Все было фантастически, все было правильно", — заявил Раньери.

"А сейчас все не так. Нужно выбирать. Если ты лузер – говоришь, что все прошло. Но если ты не лузер, то должен сражаться и верить".

"Я верю, что мы можем вернуться на верный путь. Нужно быть единой командой, едиными с фанатами. Хоть в нынешней кампании мы дарим им не так много радости, все равно остаемся семьей и мы сильны. Наступил подходящий момент. Да, сказка закончилась и началась реальность. В позапрошлом сезоне мы сражались до конца".

"Можем ли мы вылететь? После того, как мы стали чемпионами в прошлом сезоне, возможно все на свете. Но, конечно же, я хочу, чтобы мы сражались до конца".

Сегодня Лисы сыграют с МЮ. Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени.