Англия

Мино Райола, агент нападающего Эвертона Ромелу Лукаку, заверил, что бельгиец намерен подписать новое соглашение с нынешним клубом.

Слухи прочили Лукаку уход из Эвертона еще перед началом нынешнего сезона, однако бельгиец решил задержаться в стане Ирисок. Не исключали, что он покинет клуб по окончании кампании. Тем не менее, агент бельгийца Мино Райола убеждает, что скоро Ромелу подпишет новое соглашение с Эвертоном.

"Между Лукаку и Эвертоном нет никаких проблем", — заявил Райола.

"Переговоры продолжаются. Ромелу подпишет новый контракт".

Сейчас Лукаку с 16 голами возглавляет бомбардирскую гонку в АПЛ.

Эвертон идет на 7-м месте, уступая 5 очков 6-му МЮ и 19 – лидирующему Челси.