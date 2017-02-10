Мино Райола, агент нападающего Эвертона Ромелу Лукаку, заверил, что бельгиец намерен подписать новое соглашение с нынешним клубом.
Ромелу Лукаку, фото фк эвертон
10 февраля 2017, 09:15
Слухи прочили Лукаку уход из Эвертона еще перед началом нынешнего сезона, однако бельгиец решил задержаться в стане Ирисок. Не исключали, что он покинет клуб по окончании кампании. Тем не менее, агент бельгийца Мино Райола убеждает, что скоро Ромелу подпишет новое соглашение с Эвертоном.
"Между Лукаку и Эвертоном нет никаких проблем", — заявил Райола.
"Переговоры продолжаются. Ромелу подпишет новый контракт".
Сейчас Лукаку с 16 голами возглавляет бомбардирскую гонку в АПЛ.
Эвертон идет на 7-м месте, уступая 5 очков 6-му МЮ и 19 – лидирующему Челси.