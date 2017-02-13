Англия

Менеджер Лестера Клаудио Раньери прокомментировал последние неудачные результаты его команды.

Вчера Лисы уступили Суонси (0:2), став первым чемпионом Англии, который проиграл в 5-ти встречах кряду в чемпионате. Также Лестер не забивает в АПЛ уже в течение 6-ти последних туров.

"До сих пор считаю, что я — подходящий тренер для Лестера. Я привык относиться критически к себе, но игрокам говорю: "Давайте, мы можем изменить ситуацию к лучшему", — начал итальянец.

"Думаю, что сильные люди всегда соблюдают правильный баланс. Не стоит витать в облаках после побед, чтобы было не больно падать при поражениях".

"Я не считаю, что игроки утратили веру. Мне они говорят, что стараются исправить ситуацию к лучшему. Это очень важно, ведь после таких слов у меня появляется уверенность".

"Доверие к Варди и Марезу? Возможно, я слишком лоялен к ним. Мне хочется дать им как можно больше шансов, но нельзя переусердствовать. Следует что-то менять, ведь дальше так продолжаться не может", — резюмировал Ранеьри.