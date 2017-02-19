Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не намерен летом продавать защитника Люка Шоу.

21-летний Шоу в нынешнем сезоне провел лишь 7 матчей в Премьер-лиге за Манчестер Юнайтед. Это привело к слухам о том, что защитник может покинуть команду в конце сезона.

Однако наставник манкунианцев Жозе Моуриньо желает, чтобы Люк остался на Олд Траффорд.

"Нет-нет-нет. Он останется здесь, это даже не обсуждается", — заявил Жозе.

Моуриньо уверен, что Шоу знает, что нужно делать.

"У Люка была страшная, действительно страшная травма (двойной перелом ноги в сентябре 2015 — прим.). Такие вещи влияют на игроков не только на физическом, но и на психологическом уровне. В нынешней кампании у Шоу тоже было несколько мелких травм".

"Ему нужно адаптироваться. Люк знает, чего я требую от защитников, знает, что мне нравится стабильность, что я не люблю ошибки. Он должен работать, чтобы заслужить доверие. Не следует забывать, что это по-прежнему молодой игрок".

Сегодня Манчестер Юнайтед сыграет с Блэкберном в 5-м раунде Кубка Англии.