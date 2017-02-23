Англия

Член совета директоров Лестера рассказал о том, почему руководство клуба решило уволить Клаудио Раньери.

Вице-президент Лестера Айяватт Шриваддханапрабха рассказал о причинах увольнения менеджера, который в прошлом сезоне привел их в первому чемпионскому титулу Премьер-Лиги в истории.

"Это было самое трудное решение, которое нам приходилось принимать за семь лет в Лестере. Но мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба на первое место, независимо от личных чувств", — заявил Айяватт Шриваддханапрабха.

"Клаудио привнес в клуб выдающиеся качества. Его умелое управление, мотивация и выверенный подход были отражением его богатого опыта. Его теплота, обаяние и харизма помогли изменить восприятие клуба и развить его глобальный профиль. Мы будем вечно благодарны ему за то, чего он помог нам достичь".

"В этой кампании мы и не ожидали повторения подвига прошлого сезона. Действительно, выживание в Премьер-Лиге было нашей первой и единственной целью в начале сезона. Но сейчас мы столкнулись с проблемами, и считаем изменения необходимыми для того, чтобы максимально использовать возможности, представленные в последних 13 матчах", — подытожил Шриваддханапрабха.

В текущем сезоне Лестер набрал 21 очко после 25 матчей, и располагается на расстоянии одного очка над зоной вылета.