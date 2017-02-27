Англия

В случае успешного исхода поединка против Ливерпуля, Крэйг Шекспир может получить шанс доработать с Лестером по крайней мере до конца сезона.

Пока Лестер судорожно ищет преемника Клаудио Раньери, его бывший ассистент Крэйг Шекспир готовит команду к поединку против Ливерпуля. При этом многие специалисты в Англии советуют боссам Лис не спешить с приглашением нового наставника. Похоже, об этом задумались и сами руководители клуба, получившие серию отказов от выбранных ими кандидатов.

Как стало известно ВВС, при любых раскладах Шекспир будет руководить командой и в субботнем поединке 27 тура Премьер-лиги против Халла — еще одного претендента на вылет из Премьер-лиги. А после сегодняшнего матча 26 тура против Красных руководители Лис обсудят его итоги и, возможно, предоставят 53-летнему наставнику возможность доработать на Кинг Пауэр в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона.

Шекспир не только пользуется авторитетом у футболистов Лестера, но и заслужил уважение коллег, работая ассистентом Найджела Пирсона и Клаудио Раньери. В свое время Сэм Эллардайс, возглавив сборную Англии, хотел видеть одним из своих помощников именно Крэйга.