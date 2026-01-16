Англія

Український захисник, ймовірно, достроково завершить співпрацю з Ноттінгем Форест.

Кар'єра Олександра Зінченка в Англії може отримати новий несподіваний поворот. За інформацією видання TeamTalk, лондонський Вест Гем серйозно зацікавлений у послугах гравця збірної України.

Наразі Зінченко виступає на правах оренди за Ноттінгем Форест, проте цей етап кар'єри складається не найкращим чином. Очікується, що орендну угоду буде розірвано достроково, і футболіст повернеться в розташування лондонського Арсенала.

Повернення на Емірейтс, схоже, буде лише формальністю. Тренерський штаб Арсенала не розраховує на українця і не планує перешкоджати його трансферу до іншого клубу. Цим готовий скористатися Вест Гем, який шукає підсилення. Для самого Зінченка це можливість залишитися в Лондоні.

Після першої половини сезону молотобійці посідають 18 сходинку, маючих у своєму активі 14 очок. До рятівної позиції, на якій зараз знаходиться Форест - відстань 7 пунктів. Нагадаємо нещодавно головний тренер лісників Шон Дайч прокоментував ситуацію Олександра у клубі.