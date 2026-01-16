Англія

Червоні дияволи стикнулися з безпрецедентною фінансовою прірвою та ігровою кризою.

Манчестер Юнайтед продовжує розплачуватися за свої невдачі на футбольному полі, що тепер боляче вдарять по клубному бюджету.

За повідомленнями The Sun, у сезоні 2025/26 клуб недоотримає близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів лише на доходах від матчдей. Причиною фінансових втрат став ранній виліт команди з усіх кубкових турнірів. Цього сезону Манчестер Юнайтед не бере участі в єврокубках, вилетів з Кубка ліги від скромного Грімсбі та припинив боротьбу в Кубку Англії вже в третьому раунді, поступившись Брайтону.

У результаті, на Олд Траффорд цього сезону відбудеться всього 20 домашніх матчів — це найменша кількість ігор на рідному стадіоні з часів сезону 1914/15, тобто з періоду Першої світової війни. Для порівняння, минулого року команда провела вдома 30 поєдинків.

Ситуацію ускладнює тренерська чехарда. Рубен Аморім був звільнений 5 січня, Даррен Флетчер не зміг виправити ситуацію як в.о., і тепер команду до кінця сезону очолив Майкл Керрік. Перед ним стоїть надскладне завдання — врятувати сезон і спробувати пробитися в єврокубки, щоб уникнути ще більших штрафних санкцій (зокрема, 10 мільйонів фунтів штрафу від спонсора Adidas у разі непотрапляння до Ліги чемпіонів).

Попереду на Керріка чекає справжнє бойове хрещення — дербі з Манчестер Сіті та матч проти лідера чемпіонату Арсенала.