Англія

Керівництво синіх планує відправити молодого іспанського таланта в оренду задля отримання стабільної ігрової практики.

Лондонський Челсі вже будує плани на літнє трансферне вікно стосовно свого нападника Марка Гіу. Як повідомляє журналіст Боббі Вінсент із видання Football London, клуб має намір знайти для 19-річного форварда варіант з орендою.

Попри те, що Гіу вважається великим талантом, у поточному сезоні він отримує обмежену кількість ігрового часу в команді. Конкуренція в лінії атаки лондонців занадто висока, щоб гарантувати вихованцю Барселони стабільне місце в основі.

У клубі вірять у перспективи іспанця, тому не розглядають його повноцінний продаж. Натомість, стратегія Челсі полягає в тому, щоб віддати Гіу в оренду на наступний сезон. Пріоритетом буде пошук команди, де Марк зможе регулярно виходити на поле, забивати голи та адаптуватися до дорослого футболу на високому рівні, перш ніж знову кинути виклик за місце у складі пенсіонерів.

У поточному сезоні, нападник зіграв 9 ігор у всіх турнірах, забив два мʼячі та віддав два асиста