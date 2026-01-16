Англія

Лондонський клуб розглядає можливість підписання німецького захисника на правах вільного агента.

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер має шанси знову опинитися в англійській Прем'єр-лізі. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, у послугах 32-річного футболіста серйозно зацікавлений Челсі.

Лондонці планують оформити повернення німця влітку цього року. Оскільки контракт гравця з "вершковими" добігає кінця, "сині" сподіваються підписати його безкоштовно. Нагадаємо, що Рюдігер уже захищав кольори Челсі у період з 2017 по 2022 рік, після чого перебрався до Мадрида саме на правах вільного агента.

У поточному сезоні захисник не є стабільним гравцем основного складу Реала. Він узяв участь лише у дев'яти матчах в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Челсі розглядав варіант із підписанням ван Дейка.