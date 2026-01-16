Француз поділився рецептом свого успіху.
Зінедін Зідан, Getty images
16 січня 2026, 21:53
Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан висловився про роботу в мадридській команді. Його слова наводить AS.
«У Реалі ми завжди були доступними для футболістів. На мене, саме це робить команду сильною – ти маєш бути поруч із гравцем. Якщо ти цього не розумієш, у цій професії довго не протримаєшся.
Ми тут, щоб підтримувати їх; ти маєш показати, що ти завжди з ними. Щоб роздягальня прийняла те, що ти хочеш запровадити, потрібно привернути гравців до себе. Якщо футболісти не згодні з усім, що їм пропонують – з тренуваннями, з навантаженнями – тоді завжди чогось не вистачатиме.
Думаю, з нами вони справді отримували задоволення від процесу на всіх рівнях», – сказав Зідан.