Француз поділився рецептом свого успіху.

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан висловився про роботу в мадридській команді. Його слова наводить AS.

«У Реалі ми завжди були доступними для футболістів. На мене, саме це робить команду сильною – ти маєш бути поруч із гравцем. Якщо ти цього не розумієш, у цій професії довго не протримаєшся.

Ми тут, щоб підтримувати їх; ти маєш показати, що ти завжди з ними. Щоб роздягальня прийняла те, що ти хочеш запровадити, потрібно привернути гравців до себе. Якщо футболісти не згодні з усім, що їм пропонують – з тренуваннями, з навантаженнями – тоді завжди чогось не вистачатиме.

Думаю, з нами вони справді отримували задоволення від процесу на всіх рівнях», – сказав Зідан.