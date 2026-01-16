Іспанія

Український форвард забив із другої спроби наприкінці першого тайму.

Український нападник Жирони Владислав Ванат відзначився забитим м’ячем у матчі 20-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола.

На 45+3-й хвилині зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота господарів.

Перший удар Ваната парирував воротар Еспаньйола Марко Дмитрович, однак сербський голкіпер передчасно залишив лінію воріт, через що 11-метровий було призначено повторно.

З другої спроби форвард Жирони пробив безпомилково, лівою ногою відправивши м’яч у нижній кут воріт. Цей гол став єдиним у першому таймі — команди пішли на перерву за рахунку 1:0 на користь Жирони.