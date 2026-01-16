Іспанія

Гансі Флік сприйняв цю новину як особисту поразку.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, півзахисник Педро Фернандес, відомий як Дро, ухвалив остаточне рішення змінити клубну прописку вже в січні.

Талановитий хавбек, якому 12 січня виповнилося 18 років, разом зі своїм агентом вирішив, що для його розвитку необхідна зміна обстановки. Контракт гравця передбачає доволі скромну суму відступних — 6 мільйонів євро, що робить його легкою здобиччю для європейських грандів.

Серед головних претендентів на підписання іспанського вундеркінда називають Манчестер Сіті, який активно стежить за ситуацією.

Для головного тренера блаугранас Гансі Фліка ця новина стала справжнім громом серед ясного неба. Джерела, наближені до клубу, стверджують, що німецький фахівець пережив найбільше розчарування за час своєї роботи в Каталонії, дізнавшись про рішення Дро. Флік високо оцінював потенціал юнака і бачив його важливою частиною майбутнього проекту Барселони.

У нинішній кампанії, вундеркінд відіграв за блаугранас 5 ігор у всіх турнірах, та встиг віддати одну результативну передачу у дебютному матчі у Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса.