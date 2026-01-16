Англія

Нападник Лідс Юнайтед став першим гравцем клубу з 2001 року, який отримав звання найкращого гравця місяця в англійській Прем'єр-лізі.

Домінік Калверт-Льюїн назавжди вписав своє ім'я в історію Лідс Юнайтед, ставши найкращим гравцем грудня в АПЛ. Ця нагорода має особливе значення для клубу, адже востаннє представник Павичів отримував її ще у жовтні 2001 року — тоді це був легендарний захисник Ріо Фердінанд.

28-річний форвард видав неймовірну серію, забиваючи у шести матчах поспіль під час напруженого різдвяного періоду. Його голи принесли важливі перемоги над Челсі та Крістал Пелас (дубль), а також дозволили здобути очки у важкому матчі з Ліверпулем

У голосуванні Калверт-Льюїн обійшов таких зірок, як Ерлінг Голанд, Філ Фоден та Оллі Воткінс. Грудень став справжнім бенефісом для Домініка. Окрім офіційної нагороди від АПЛ, він також забрав призи: Найкращий гравець місяця за версією вболівальників PFA; Найкращий гравець місяця в Лідсі; Автор найкращого голу місяця в клубі (за удар у матчі проти Сандерленда, що завершив комбінацію з 12 передач).

Це досягнення символізує відродження кар'єри нападника та допомагає команді Даніеля Фарке закріпитися в середині таблиці, подалі від зони вильоту.