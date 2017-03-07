Англия

Бывший нападающий Ливерпуля Луис Суарес признался, что ему было трудно играть с капитанской повязкой.

Суарес выходил на поле с капитанской повязкой в отсутствии Стивена Джеррарда.

"Мне больше нравится оставаться в тени, быть одним из других", — сказал Суарес.

"Я всегда готов помочь команде, но принятие решений — это не мое. В Ливерпуле у меня была возможность побыть капитаном, и для меня это было непросто".

"Возможно, в это трудно поверить, но я очень застенчивый человек".

Луис Суарес провел в Ливерпуле три с половиной сезона. За это время уругваец сыграл за Красных 133 матча и забил 82 гола во всех турнирах.