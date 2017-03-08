Англия

За удар локтем защитника Борнмута Тайрона Мингса нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович мог получить 12-матчевую дисквалификацию.

Получивший 3-матчевую дисквалификацию за "неспортивное поведение" Златан Ибрагимович мог вообще досрочно завершить сезон. Если бы скула Тайрона Мингса была не столь прочна и защитник Борнмута получил бы травму, шведский форвард Манчестер Юнайтед оказался бы вне игры минимум на 12 матчей.

Дисципоинарный комитет Английской футбольной ассоциации расценил удар Ибры как умышленный. И тот факт, что Златан мстил Мингсу за то, что тот наступил ему на голову в одном из эпизодов, лишь убедил АФА в предномеренности действий манкунианца.

Кстати, сам Тайрон клянется, что не собирался наступать на Ибрагимовича. "Это не в моих правилах, заявил Мингс. — Я играю жестко, но никогда подло!"