Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп на сегодняшней пресс-конференции сообщил о кадровых проблемах команды.
ДЖОРДАН ХЕНДЕРСОН И ДАНИЭЛЬ СТАРРИДЖ, GETTY IMAGES
10 марта 2017, 14:43
Хендерсон пропустил два последних матча из-за травмы ноги, а Старридж сначала подхватил вирус, а затем травмировал бедро. Оба футболиста все еще не вернулись к тренировкам.
Фирмино, в свою очередь, не мог полноценно тренироваться на этой неделе из-за повреждения, полученного в последней игре против Арсенала (3:1).
По словам наставника Красных Юргена Клоппа, из вышеупомянутой троицы шанс сыграть в ближайшем матче против Бернли есть только у Фирмино.
"Хендерсон и Старридж не готовы к поединку. Состояние Фирмино будет оценено позднее. Посмотрим, сможет ли он сыграть", — сказал Клопп.
Поединок между Ливерпулем и Бернли состоится на Анфилде в ближайшее воскресенье.