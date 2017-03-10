Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп на сегодняшней пресс-конференции сообщил о кадровых проблемах команды.

Хендерсон пропустил два последних матча из-за травмы ноги, а Старридж сначала подхватил вирус, а затем травмировал бедро. Оба футболиста все еще не вернулись к тренировкам.

Фирмино, в свою очередь, не мог полноценно тренироваться на этой неделе из-за повреждения, полученного в последней игре против Арсенала (3:1).

По словам наставника Красных Юргена Клоппа, из вышеупомянутой троицы шанс сыграть в ближайшем матче против Бернли есть только у Фирмино.

"Хендерсон и Старридж не готовы к поединку. Состояние Фирмино будет оценено позднее. Посмотрим, сможет ли он сыграть", — сказал Клопп.

Поединок между Ливерпулем и Бернли состоится на Анфилде в ближайшее воскресенье.