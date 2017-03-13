Англия

Football.ua представляет превью четвертьфинального поединка Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед.

Челси – Манчестер Юнайтед

Понедельник, 21:45, Лондон, Стэмфорд Бридж. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Челси: Бегович – Аспиликуэта, Кэхилл, Луис – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Коста.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо – Погба, Эррера, Каррик – Мата, Янг – Феллаини.

Не сыграют: … — Ибрагимович, Мартиаль, Рашфорд.

Под вопросом: … — Руни, Швайнштайгер.

Противостояние Челси и МЮ уже много лет является одним из самых интересных в английском футболе. Что приятно, в этом сезоне градус напряжения только усилился. Катализатором стал не кто иной, как Жозе Моуриньо, окончательно утвердивший себя в статусе тренера элит-класса именно на тренерском мостике Пенсионеров.

Пожалуй, не стоит напоминать, каких успехов добился The Special One в Челси – для этого есть Википедия.

Конечно, в последнем сезоне что-то у Жозе пошло не так, Акела промахнулся, если вам так угодно, однако это не умаляет культового статуса португальца среди поклонников Пенсионеров.

Перед матчем Моуриньо в очередной раз начал свои знаменитые "Игры разума", выразив удивление оборонительным стилем игры команды. Новый менеджер Синих Антонио Конте в долгу не остался – для начала итальянец заявил, что "игры разума побед не приносят", а потом сам же пошел в контратаку, заверив, что "у МЮ, наряду с Ман Сити, сильнейший состав в чемпионате".

Немного жаль, что не сможет сыграть сегодня главный бомбардир манкунианцев Златан Ибрагимович. Швед отбывает трехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника Борнмута Тайрона Мингса.

Это было бы еще полбеды, но Красных Дьяволов сегодня может настичь настоящий кризис в нападении. Sky Sports сообщает, что не смогут сыграть также Антони Мартиаль (травма) и Маркус Рашфорд (заболел). Не прилетел в Лондон с командой и Уэйн Руни, который серьезно столкнулся на тренировке с Филом Джонсом. Вероятно, стоит ожидать первых минут Маруана Феллаини в качестве столба в центре нападения. Или, возможно, Моуриньо решит использовать кого-то из хавбеков в роли ложной девятки?

Антонио Конте в кубковых матчах обычно давал проявить себя игрокам ближайшего резерва, но далеко не факт, что итальянец проделает этот трюк и сегодня. Синие сражаются лишь на 2 фронтах, причем отрыв в чемпионате более, чем солидный, а МЮ – соперник грозный, так что стоит сегодня ожидать основу.

Слова:

Антонио Конте, Челси: "Думаю, за время работы в Челси я показал, что отношусь к матчам с огромной страстью. Мои футболисты сконцентрированы на игре, на поле, на работе перед матчами. Игры разума победы не приносят. Перед матчем в октябре я знал, что нам предстоит встреча с великой командой. То же самое могу сказать и сейчас".

Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед: " Я не хочу мстить, не ищу чего-то неправильного или плохого. Челси — команда, которая потрясающе играет в обороне. Хотя я удивлен тем, как они играют, думал, что Челси нужно показывать другой футбол. Тем не менее, они просто феноменальны".

Интересные факты:

- МЮ выиграл 7 из последних 9 матчей в Кубке Англии против Челси, но проиграл две последних встречи (финал в 2007 году и 6-й раунд в 2013).

- Моуриньо выиграл 4 из последних 6 матчей против команд, которые раньше тренировал, но в первом матче на Стэмфорд Бридж проиграл 0:4.

- Челси уже 11 матчей не проигрывает МЮ во всех турнирах (В6 Н5). Последний раз Пенсионеры уходили с поля поверженными в этой дуэли в октябре 2012 (2:3).

- МЮ забил лишь трижды в последних 9 матчах против Челси, причем забивал не больше 1 мяча в этих встречах.

- Соперники встречались в 6-м раунде КА трижды и 2 раза дальше проходил Челси.

- Антонио Конте трижды выходил в четвертьфинал Кубка Италии с Ювентусом, но ни разу не выиграл его (поражение в финале в сезоне 2011/2012, в полуфинале в 2012/2013 и четвертьфинале в 2013/2014).

прогноз 0:1

Евгений Музыка, Football.ua