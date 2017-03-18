Англия

Защитник Челси Гари Кэхилл поделился ожиданиями от матча чемпионата Англии против Стока.

Лидер обороны Челси Гари Кэхилл среди всех игроков Стока выделил опытного Питера Крауча, который забивал в матче первого круга между этими командами.

"Мы играли против Стока дома и победили их. Тогда играл Питер Крауч, а против него всегда тяжело играть. С его ростом он представляет опасность как в штрафной, так и вне ее. Я тренировался с ним в сборной Англии и знаю, что он отличный завершитель атак", — выделил Кэхилл игрока соперника.

"Марк Хьюз провел хорошую работу здесь. В составе команды много техничных игроков, и взять очки на выезде у Стока — очень сложная задача", — отмечает защитник.

"В этом сезоне у нас появилась уверенность в своих действиях. Когда у нас что-то не выходит, мы все равно идем дальше. В прошлом сезоне нас критиковали, и, возможно, такой матч со Стоком мы бы не выиграли".

"Последний матч со Стоком был большой игрой, я помню как мы праздновали победу в раздевалку и вы понимаете, что для нас это было серьезным успехом", — признался Кэхилл.

Матч между Сток Сити и Челси состоится 18 марта, в 17:00 по киевскому времени.