Англия

Экс-вратарь сборной Франции Фабьен Бартез выразил восхищение игрой Уго Льориса.

С момента перехода в Тоттенхэм Уго Льорис зарекомендовал себя, как очень надежный голкипер. По мнению Фабьена Бартеза, голкипер достиг такого уровня, что мог бы играть в любом из сильнейших клубов Европы.

"Что останавливает Льориса? Ничто. Он может играть в любом из топ-пять клубов Европы", — считает Бартез.

"Переезд в Англию и непростой период адаптации сделал его сильнее. Он делал то, что должен — он закрыл свой рот и работал".

В сборной Франции Льорис уже сравнялся с Бартезом по числу матчей — у обоих по 87 игр в национальной команде.

"Это значит, что он также хорош, как и я был. Я надеюсь, что он финиширует на отметке 120 игр. Мне он нравится как личность, и я счастлив, что такой парень как Уго догнал меня", — признался экс-вратарь.

"Молодые игроки, которые приходят в сборную, они должны слушаться его и наблюдать, как он себя ведет. Он хорош. Никто и близко не подобрался к нему. Льорису 30 лет и я надеюсь, через шесть лет он по прежнему будет в сборной Франции. Он на пике своей карьеры и наслаждается этим", — заключил Бартез.

Стоит отметить, что в последнем отборочном матче против Люксембурга Франция одержала победу на классе.