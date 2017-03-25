ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Дидье Дешама на выезде без сособых проблем справились со скромным Люксембургом (3:1).

Сегодня нам предстояло увидеть игру первой и последней команды группы А. Гости уверенно двигались по направлению к Мундиалю, набрав 10 очков в четырех матчах, а хозяева набрали лишь один пункт в поединке с Беларусью. Всем было понятно, кто в матче фаворит, а кто аутсайдер.

В начале поединка Люксембург выглядел неплохо, но спустя 10 минут гости взялись за дело. Гризман здорово исполнял штрафной, но мяч просвистел над перекладиной, а минутой позже все тот же Гризман не забил выход один на один, пытаясь перекинуть вратаря. Уже на 20-ой минуте хозяевам пришлось заменить своего вратаря, которого болельщики провели аплодисментами. А уже через 10 минут Оливье Жиру открыл счет в матче, отправив мяч в сетку после отличного паса Сидибе.

Все хорошо складывалось для подопечных Дешама, но Матуиди решил привнести в противостояние немного интриги — французский опорник свалил в своей штрафной да Моту, как итог — пенальти, который уверенно реализовал Жоаким, разведя вратаря и мяч по разным углам. Уже через несколько минут пенальти, который назначили за фол против Сидибе, пробивали гости. Гризман спокойно реализовал удар с "точки". За оставшееся до перерыва время можно вспомнить лишь удар Матуиди из-за пределов штрафной, который угодил в штангу. При счете 1:2 команды ушли на отдых.

Вторая половина игры началась с обоюдных полумоментов, но далее Франция единолично взяла инициативу в свои руки. Гризман мог сделать дубль, но Шон спас после удара француца. Матуиди тоже имел свой момент, но его удар по уже пустым воротам угодил в защитника. А гол забил Оливье Жиру. Менди сделал шикарный навес с левого фланга в штрафную, где нападающий Арсенала оторвался от опекуна и головой расстрелял ворота соперника.

Сразу после гола на поле появился Мбаппе. Может быть, что это окажется историческим моментом для мирового футбола! Молодой нападающий Монако сразу же мог отличиться, но страж ворот хозяев грамотно сократил угол и переправил мяч на угловой. Люксембург не переставал играть вплоть до финального свистка. Было видно, что хозяева получают удовольствие от поединков с такими командами. Больше голов команды не забивали, как итог — Франция набирает дежурные 3 очка, а Люксембург может гордиться показанным характером и игрой.

Люксембург – Франция 1:3

Голы: Жоаким, 32 (с пенальти) – Жиру, 28, 77, Гризман, 37 (с пенальти)

Люксембург: Морис (Шон, 20) — Янс, Мартинс Перейра, Мальже, Шано — Филиппс, Мутш (Бонерт, 61), Жерсон, да Мота (Родригес, 81), Бенси — Жоаким

Франция: Льорис — Сидибе (Жалле, 62), Косельни, Умтити, Менди — Матуиди (Рабио, 83), Канте — Пайе (Мбаппе, 78), Дембеле, Гризман — Жиру

Предупреждения: да Мота, Жоаким, Филиппс — Матуиди