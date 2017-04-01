Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо намерен выдвинуть руководству свои кандидатуры на усиление состава.

"Это очень важно и руководство знает об этом. Но я также знаю, что на данный момент ситуация на трансферном рынке очень сложная", — соглашается Моуриньо.

"Поэтому, я не глупый менеджер, который назовет имена, а вы мне должны обязательно купить этих игроков. Я назову имена, свои приоритеты. Если эти трансферы невозможны, то я назову запасные варианты. Я дам всю информацию, на основе моего анализа, опыта и моего видения будущего", — рассказал португалец.

"Но наше сотрудничество очень хорошее. Прежде всего, всем следует знать, что я не прошу невозможных трансферов, но прошу сложные. Это сложная работа и они пытаются сделать все, что в их силах и я уверен, что к концу лета мы не сможем реализовать все мои планы, поскольку это сложно. Но я уверен, что мы сделаем нечто интересное и подготовим нашу команду к следующему сезону", — пообещал тренер МЮ.

Стоит отметить, что Жозе Моуриньо недоволен отношением полузащитника команды Поля Погба к футболу.