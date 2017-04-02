Англия

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан настаивает на том, что его команда набрала оптимальную форму после спада в середине сезона.

В 30-м туре Премьер-лиги Ливерпуль уверенно разобрался с Эвертоном 3:1. Эта победа позволила Красным закрепиться в первой четверке команд турнирной таблицы АПЛ.

"Наша цель — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон", — сказал Джан после матча.

"В декабре, январе и феврале мы показывали не лучший футбол, но сейчас мы вернулись, мы сделали это в последних двух матчах".

"Было очень важно выиграть эту игру. Нам осталось сыграть восемь матчей, и мы должны продолжить побеждать".

После 30 сыгранных матчей Ливерпуль занимает 3-е место в Премьер-лиге, имея в своем активе 59 набранных баллов. Напомним, что получить путевку в Лигу чемпионов Ливерпуль может только в том случае, если закончит чемпионат не ниже четвертого места.