Англия

Манчестер Юнайтед возобновил интерес к защитнику Бенфики Виктору Линделофу и лидирует в гонке за шведом.

Различные СМИ в нынешнем сезоне неоднократно приписывали Манчестер Юнайтед интерес к защитнику Бенфики Виктору Линделофу. На некоторое время слухи утихли – манкунианцы якобы передумали подписывать бека.

ESPN со ссылкой на свои близкие к МЮ источники сообщает, что манкунианцы вновь желают приобрести Виктора. Более того, именно Красные Дьяволы являются главными претендентами на игрока, опережая Арсенал и Вест Бромвич Альбион.

Представители всех трех клубов АПЛ присутствовали на встрече Бенфики с Эшторилом в Кубке Португалии (3:3).

Стоит отметить, что макунианцам придется заплатить за трансфер солидную сумму, ведь зимой Линделоф, которого считают одним из лучших молодых защитников Европы, продлил контракт с Бенфикой до 2021 года.