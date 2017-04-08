Англия

Агент форварда Арсенала Оливье Жиру Майкл Мануэлло опроверг информацию о переговорах с Марселем.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер Марселя Руди Гарсия уже несколько раз связывался с Жиру, чтобы попытаться убедить того перейти в французкий клуб.

Однако, как сообщает RMC Sport со ссылкой на агента Жиру, никаких контактов между игроком и наставником Марселя не было.

Соглашение Жиру с лондонцами действует до лета 2019 года. В текущем сезоне француз сыграл за Арсенал 30 матчей во всех турнирах, отличившись в них 13 голами и 4 результативными передачами.